خبير تربوي يكشف 6 حقائق حول نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، حقائق حول نظام البوكليت الذي سيتم تعميم تطبيقه على امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 وفقا لقرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقال إنه هناك حقائق حول نظام البوكليت وهي:

1. البوكليت هو فقط وسيلة أو طريقة لتقديم الامتحان، وليس هو الامتحان أو التقييم في حد ذاته

2. البوكليت يساهم في تقليل الغش مقارنة فقط بالامتحانات في شكلها التقليدي المركزة في صفحة واحدة أو صفحتين

3.البوكليت لن يسهم في تقليل الغش ما دامت هناك عوامل أخرى تساعد على الغش مثل تسريب الأسئلة أو تراخي الملاحظين في الملاحظة أو حدوث انتهاكات أثناء الامتحان للقواعد والنظم

4. البوكليت لا يتطلب أي تدريب من الطالب للتعامل معه بل هو أسهل من نظم الامتحانات التقليدية في التعامل معه، بل سبق أن تدرب عليه الطالب في سنوات سابقة في حل الأسئلة والنماذج الامتحانية

5.البوكليت لا يمكن أن يستخدم معه التصحيح الإلكتروني بل يفرض استخدام التصحيح اليدوي فقط

6. البوكليت يحتاج إلى وضع قواعد تقدير(نماذج إجابة مرنة) للأسئلة المقالية المتضمنة فيه

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