فى تصريحات خاصة لرفعت فياض.. وزير التربية والتعليم: 2 مليون طالب إعدادية يشاركون في استفتاء للاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا الجديدة

فى تصريحات خاصة للكاتب الصحفى رفعت فياض أكد له فيها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ غدا الأحد، ولأول مرة فى تاريخها، إشراك طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية وأولياء أمورهم ليختاروا فيما بينهم شكل شهادة الثانوية العامة التى يرغبون الحصول عليها واختيارها بدءا من العام الدراسى المقبل، وذلك من خلال توزيع استمارات استقصاء على جميع طلاب الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 2 مليون طالب وطالبة ليختاروا مع أولياء أمورهم شكل نظام الثانوية العامة الذى يرغبون في دراسته بدءا من العام الدراسى القادم سواء كان بنظام شهادة الثانوية العامة المصرية الحالية، ومدتها سنة واحدة، وهى الصف الثالث الثانوى، الذى يشمل القسم العلمى بشعبتيه، وكذلك القسم الأدبى، أو الدراسة بنظام البكالوريا المصرية الجديدة المقترحة من جانب الوزارة، وصدق عليها مجلس الوزراء، ومدتها عامين بالصفين الثانى والثالث الثانوى، وذلك استكمالا للحوار المجتمعى فى هذا الشأن الذى بدأ منذ عدة شهور وشارك فيه العديد من المتخصصين والمهتمين بالتعليم، والذى يتم رفع نتيجته أيضا خلال الأيام القليلة القادمة فى شكل مشروع قانون للجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لإصدار القانون الخاص بشهادة البكالوريا الجديدة بعد إجراء التعديلات التى قد يراها المجلس على مشروع القانون الجديد.

أما بالنسبة لاستمارات الاستقصاء التى ستبدأ الوزارة اليوم الأحد توزيعها على طلاب جميع المدارس الإعدادية والتى ستكون ممهورة بختام الوزارة، وسيسجل فيها الطالب رقمه القومى أيضا عند إعادتها للمدرسة بعدما يحدد شكل شهادة الثانوية العامة الذى يرغب فى دراسته، حيث إن الهدف منها هو معرفة رغبات الطلاب فى دراسة أى من النظامين الذى يفضلون الدراسة عليه، وأى شكل من شهادة الثانوية العامة التى يرغبون الحصول عليه من أى من النظامين سواء بنظام الثانوية العامة بشكلها الحالى أم بنظام البكالوريا الجديد المقترح.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن هذه الاستمارات سيتم فيها بشكل مقارن توضيح مميزات كل نظام سواء الثانوية العامة بشكلها الحالى الذى يتم امتحانها مرة واحدة بالصف الثالث الثانوى فى خمس مواد إجبارية فقط وبمجموع 320 درجة بعد التعديلات الجديدة التى قررتها الوزارة بهذا الشهادة لأول مرة هذا العام، ولا يسمح فيها بأى محاولات للتحسين ولا يسمح فيها أيضا بإعادة امتحان الثانوية العامة فى حالة النجاح فى المرة الأولى بها، بل يسمح فقط بدخول الدور الثانى فى مادتين على الأكثر خلال شهر أغسطس لمن يرسب فى هاتين المادتين فقط، ولايحصل الطالب فيهما سوى على 50% من الدرجة، وأن اللغة الأجنبية الثانية فى هذا الشهادة بدءا من هذا العام لاتضاف للمجموع.

وعلى الجانب الآخر سيتم فى هذه الاستمارات أيضا التوضيح للطلاب وأولياء أمورهم مميزات النظام الجديد لشهادة البكالوريا المقترح حاليا من الوزارة والمتوقع تطبيقه بدءا من العام القادم بعد إقراره من مجلس النواب والذى تعتمد فلسفته على منح فرص متعددة للطالب يتمكن من خلالها لتحسين مجموع درجاته فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام والعمل أيضا على تنمية مهارات التفكير والنقد والإبداع، ودمج مواد علمية وأدبية وفنية، ولن يكون هناك علمى وأدبى فى ثانوية البكالوريا المصرية وسيتم تطبيقه على طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة لأنها بديل للثانوية الحالية ومن ثم فإن طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل المصرية وطلاب مدارس IPS لن يطبق عليهم نظام البكالوريا المصرية فى حالة إقراره.

وسيوضح كذلك فى هذه الإستمارة للطلاب وأولياء الأمور أن سنوات الدراسة في البكالوريا المصرية ستكون 3 سنوات سيكون الصف الأول الثانوي منها سنة أساس فقط أما الشهادة ذاتها فستكون على مدار عامين هما الصفين الثانى الثانوى والثالث الثانوى، وسيكون المجموع النهائى للطلاب فى هذا النظام هو ما حققه من درجات على مدار العامين الدراسيين، وسيتم التوضيح فى هذه الاستمارة أن نظام البكالوريا المصرية به 4 مسارات علمية، وهي: مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الأعمال، وأخيرا مسار الآداب والفنون.

وستشمل المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوي العام مواد: التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

أما المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية فسوف تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية، وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وستضم مواد الصف الثالث الثانوي العام 3 مواد تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء ( وسيخوض الطالب أكثر من محاولة تصل لقرابة 4 محاولات فى الصف الثانى الثانوى و2 محاولة فى الصف الثالث الثانوي العام ويحصل على الدرجات الأعلى فى هذه المحاولات، وهذا يعنى عودة ما يسمى بتحسين المجموع ولكن بفرص امتحانية متعددة يدفع الطالب 500 جنيه فى المادة بعد أول محاولة والتى تعتبر مجانية.

وبالتالى أصبحت مادتى التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مضافتين للمجموع فى حالة اختيار الطالب لمادة اللغة الثانية بالنسبة لتخصص أو مسار الآداب والفنون.

وسوف تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية ال 7 من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

وسيتم فى استمارات الاستقصاء هذه توضيح أن الامتحانات فى شهادة البكالوريا المقترحة ستتيح للطلاب فرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

كمال سيتم فى هذه الإستمارات أيضا توضيح مميزات نظام البكالوريا المصرية فى تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل 4 مسارات وليس تخصصين وهى: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال، والآداب والفنون، مما يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته والتركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل

وتعدد فرص التقييم (التقييم المستمر ) وإتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه، وقصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية وإتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، كما يسمح النظام الجديد للاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة.

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