الأحد 23 فبراير 2025
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محافظ الفيوم يشهد أولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح البكالوريا المصرية

جانب من جلسة الحوار
جانب من جلسة الحوار المجتمعي بالفيوم، فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جلسة "الحوار المجتمعي الاولي حول مقترح البكالوريا المصرية"، التي عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، حضر الحلسة، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، وممثلي الأحزاب والنقابات والأزهر والكنيسة والأوقاف، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة،  وممثلي الاتحادات الطلابية، وعدد من أولياء الأمور والطلاب.

 

القبول أو الرفض علي أسس علمية

وقال محافظ الفيوم، أن الرفض أو القبول يجب أن يُبنى على أسس موضوعية ورؤى علمية،  وطالب بأن يصاحب تغيير نظام الثانوية العامة تطوير محتوى المناهج، بسبب معاناة الطلاب وأولياء أمورهم من كثافة المحتوى العلمي الذي يدرسه الطلاب خصوصًا بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، الأمر الذي يستلزم النظر بقوة للمحتوى التعليمي وتركيز المناهج، وتقسيم  المناهج على عدة مراحل منذ التحاق الطالب بالدراسة حتى نهاية دراسته الثانوية.

وتابع انه لابد من الأخذ في الاعتبار التكامل بين ما يتم تدريسه في مرحلة التعليم قبل الجامعي وصولًا إلى الثانوية العامة، وبين الدراسة بالمرحلة الجامعية، ومتطلبات سوق العمل، وضرورة تطوير نظام التعليم الفني جنبًا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة.

دور المجتمع في إقرار فكرة البكالوريا المصرية

فيما أكد مدير مديرية التربية والتعليم، أن نظام "البكالوريا المصرية" المقترح تنفيذه، يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، فضلًا عن التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين دراسيين على الأقل، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد من الجلسات الحوارية بين جميع الجهات ذات الصلة، وتشكيل فريق حوار مجتمعي للبكالوريا المصرية، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الطلاب والمتخصصين في مختلف المجالات، لسماع آرائهم ومقترحاتهم.

 مشيرا الي انه لم يتم إغفال رأي أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ فكرة "مذيع الشارع"، لمناقشة فئات المجتمع المختلفة حول هذا المقترح، مؤكدًا أن أفراد المجتمع الفيومي حاليًا لديهم المعرفة الكافية حول مقترح البكالوريا.

ملامح البكالوريا المصرية

كما استعرض وكيل وزارة التعليم، ملامح النظام المقترح للثانوية العامة الجديد "البكالوريا المصرية"، والمواد التي سيدرسها الطلاب بالمرحلة التمهيدية "الصف الأول الثانوي"، والمرحلة الرئيسية "الصفين الثاني والثالث الثانوي"، وهناك أربعة مسارات أساسية لشهادة البكالوريا هي الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، وأن طلاب المرحلة الثانوية سوف يُمنحون فرصتين للامتحانات في كل عام دراسي، حيث تكون رسوم الامتحان مجانية بالمرة الأولى في كل عام دراسي، ودفع رسوم قدرها 500 جنيه لكل مادة في حالة الإعادة.

 

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شهدت جلسة الحوار المجتمعي، عرض فيديو تعريفي حول ملامح مقترح البكالوريا المصرية، وتبادل الرؤى ووجهات النظر مع الحضور حول ملامح النظام الجديد، والإيجابيات المنتظرة، والمخاوف المتعلقة بالتنفيذ، وقام مدير مديرية التربية والتعليم بالرد على أسئلة المشاركين بجلسة الحوار المجتمعي.

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