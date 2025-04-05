ضبط 3 أطنان مواد خام لتصنيع الألبان مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة التموين في بلبيس بالشرقية، حملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحسين مصطفي رئيس الرقابة التجارية ونيرمين سعيد المفتش بالإدارة، للمرور بدائرة بلبيس

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع وزيادة إدرار اللبن في الماشية بدون بيانات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضر برقم 7149 جنح بلبيس.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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