السبت 05 أبريل 2025
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التصدى لبناء بدون ترخيص بالزقازيق في الشرقية

التصدى لبناء بدون
التصدى لبناء بدون ترخيص بالزقازيق محافظة الشرقية

 قال المهندس شعبان أبوالفتوح رئيس مركزومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع  أسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون، وذلك بناحية قرية كفر أبو حاكم، للتمكن من إزالة سور مقام على مساحة 70 مترا مربعا بدون ترخيص.

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الإزالة وإيقاف أعمال البناء

 وتمت إزالة السور وإيقاف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل قوة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والإدارة الهندسية بالوحدة مدعومة بالمعدات والأدوات اللازمة. 

 

تعليمات المهندس محافظ الشرقية 

 وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف

رصد أى محاولة تعدي بالبناء

 وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية.

 

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ازالة سور مركز الزقازيق مدينة الزقازيق التنسيق مع اسامة عبدالرافع رئيس الوحدة المحلية قرية كفر ابوحاكم المهندس شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق

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