الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبو كبير في الشرقية

استمرار حملات إزالة
استمرار حملات إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية

قام المهندس السيد عبد الرازق مصطفى، رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الوحدات المحلية بـالرحمانية وبنى عياض بإزالة التعدي على الأرض الزراعية على الحدود بين الوحدتين بإعادة بناء مزرعة دواجن بواسطة القسم الهندسي بالرحمانية والقسم الهندسي ببنى عياض وتمت إزالتها بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين. 

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف

المواطنين يشكرون المحافظ 

وقدم المواطنون  الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعدين من المواطنين وفي حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية ويجب الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن الموضح على صفحة المحافظة. 

رؤساء المراكز والمدن

ونبه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة. 

محافظ الشرقية يُتابع استعدادات الأوقاف لصلاة عيد الفطر المبارك

إزالة التعديات بالبناء المخالف بالمهد

وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين. 

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المهندس السيد عبدالرازق مركز ابوكبير التنسيق بين الوحدات الوحدة المحلية بالرحمانية الوحدة المحلية ببنى عياض ازالة التعدي الارض الزراعية

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