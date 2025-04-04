استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبو كبير في الشرقية

قام المهندس السيد عبد الرازق مصطفى، رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الوحدات المحلية بـالرحمانية وبنى عياض بإزالة التعدي على الأرض الزراعية على الحدود بين الوحدتين بإعادة بناء مزرعة دواجن بواسطة القسم الهندسي بالرحمانية والقسم الهندسي ببنى عياض وتمت إزالتها بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

المواطنين يشكرون المحافظ

وقدم المواطنون الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعدين من المواطنين وفي حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية ويجب الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن الموضح على صفحة المحافظة.

رؤساء المراكز والمدن

ونبه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

إزالة التعديات بالبناء المخالف بالمهد

وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.