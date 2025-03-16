الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

رئيس مياه القناة: صيانة طلمبات محطة صرف صحي المستقبل

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، على انطلاق الحملة المكبرة لأعمال الصيانة لطلمبات الغاطس لمحطة صرف صحي المستقبل، مع استمرار أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالمدينة وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي. 

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متابعة الأعمال بصفة مستمرة 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة أعمال الصيانة التي تتم لطلمبات غاطس محطات صرف صحي المستقبل، والتي تتم بالورشة المركزية، بإشراف مهندسين وفنيين، وفرق الصيانة المتخصصة، لافتا إلى أنه يتابع أيضا أعمال الصيانة التي تجرى سواء في محطات مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

استمرار حملات التطهير والملس  

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي القناة، أن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمدينة المستقبل تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي. 

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

منع عمليات تجمعات الرواسب 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي بمدينة المستقبل، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، استعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في تلك الفترة بسبب زيادة استهلاك المياه، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي. 

جانب من أعمال الصيانة،فيتو
جانب من أعمال الصيانة،فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إلى انه إصدار تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر طول شهر رمضان المبارك على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع.

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مياة القناة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي شبكات الصرف الصحي مدينة المستقبل الاسماعيلية

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