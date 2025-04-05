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مواعيد عمل المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية بعد انتهاء إجازة العيد

المخابز البلدية،فيتو
المخابز البلدية،فيتو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة جميع المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات إلى العمل وفق المواعيد الرسمية التي كانت مقررة قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك.

وخلال إجازة العيد، تم الإعلان عن مواعيد استثنائية لتشغيل المخابز والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الرقابة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم والسلع التموينية الأساسية دون انقطاع.

 وقد تم التنسيق بين وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات لضمان انتظام الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية، خاصة خلال أول أيام العيد.

مواعيد عمل المخابز البلدية

وبدءًا من اليوم، عادت المخابز للعمل وفق المواعيد الرسمية المعتمدة، والتي تبدأ من الساعة 5 صباحًا حتى 5 مساءً، مع السماح بتمديد جزئي في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية

أما المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية، فعادت  للعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وثابتة.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام بجودة الخبز المنتج في المخابز البلدية، وضبط أوزانه وأسعاره، وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة.

كما تم توجيه مفتشي التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام المقبلة، لضمان عودة الأسواق إلى طبيعتها بعد العيد ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.

صرف السلع التموينية خلال شهر أبريل

وتواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر أبريل لنحو 60 مليون مواطن مستفيد من الدعم التمويني. 

أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل، وجاءت الأسعار كالآتي:

السكر (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

الأرز (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيه

الدقيق (1 كيلوجرام): 18.00 جنيه

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيه

الفول (500 جرام): 9.00 جنيه

العدس (500 جرام): 21.00 جنيه

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيه

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيه

المربى (350 جرام): 16.00 جنيه

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيه

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيه

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيه

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

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الخبز البلدي المدعم الحملات الرقابية المجمعات الاستهلاكية المخابز البلدية سلع التموين

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