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التموين: بدء صرف المنحة الإضافية لشهر أبريل خلال إجازة العيد

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة الإضافية للمستفيدين، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

ووجهت وزارة التموين مديريات التموين  بالتأكد من صرف الزيادات المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر أبريل، والتي تشمل 125 جنيهًا لبطاقة الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين فأكثر. 

 

صرف المنحة الإضافية: دعم مباشر للمستفيدين

 

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة، حيث تم تخصيص المبالغ المالية الإضافية ضمن برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة. 

وسيتم صرفها للمستحقين بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في الوقت المحدد.

 

السلع المقرر صرفها كمنحة إضافية على البطاقات

تشمل المنحة الإضافية توفير مجموعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية. ومن بين هذه السلع:

السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، البقوليات والمعلبات.

 

آلية التوزيع والمستفيدون

وأوضحت وزارة التموين أنه تم وضع خطة متكاملة لضمان توزيع المنحة الإضافية بكفاءة وعدالة، حيث سيتم صرفها من خلال المنافذ التموينية، مثل الجمعيات الاستهلاكية والبقالين ومشروع جمعيتي.

 كما يتم توجيه الدعم وفقًا لمعايير محددة لضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين.

وتواصل وزارة التموين متابعة عمليات الصرف للتأكد من وصول السلع إلى المستفيدين وفق الأسعار والجودة المحددة، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تلاعب أو استغلال.

 

 

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السلع الغذائية المنافذ التموينية مشروع جمعيتي منافذ التموين

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