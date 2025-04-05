السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

بينهم إسرائيل، ترامب يبدأ محادثات حول الرسوم الجمركية مع ممثلي ثلاث دول

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات مع ممثلي فيتنام والهند وإسرائيل بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على السلع المستوردة.


وذكرت الشبكة نقلًا عن مصدر مطلع على الأمر أن "الرئيس دونالد ترامب يتواصل مع ممثلي فيتنام والهند وإسرائيل لمناقشة اتفاقيات تجارية فردية. ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تخفف الرسوم الجمركية المقترحة على تلك الدول قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة. 

وأعرب أيضًا عن استعداده للتفاوض بشأن القضايا التجارية.

وردًّا على ذلك، أعلنت بعض الدول بالفعل نيتها اتخاذ تدابير جوابية ردًّا على زيادات الرسوم الجمركية. حيث أكدت الصين أنها ستفرض اعتبارًا من 10 أبريل رسومًا جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة.

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