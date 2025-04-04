الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد فرضه الرسوم الجمركية، ترامب يفتح الباب لصفقات "استثنائية" ويقدم عرضا لـ الصين

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى استعداده للتفاوض بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على دول العالم.

 إبرام صفقات


وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سينظر في إبرام صفقات مع البلدان المتأثرة قال ترامب أمس الخميس: "إذا قال لنا أحدهم إنهم سيقدمون شيئا مذهلا، طالما أنهم يعطوننا شيئا جيدا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم ستمنح الولايات المتحدة "قوة كبيرة" للتفاوض.

ترامب يساوم الصين على “تيك توك”

واستشهد ترامب بحالة تطبيق "تيك توك" كمثال، بموجب القانون الأمريكي، كان من المفترض أن يتم بيع التطبيق المملوك للصين، "تيك توك"، من قبل شركته الأم "بايت دانس"، أو أن يتم إيقافه في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الثاني الماضي، ومع ذلك، منح ترامب تمديدا لمدة 75 يوما ينتهي يوم غد السبت.

وقال ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "لدينا حالة مع تيك توك حيث من المحتمل أن تقول الصين: "سنوافق على الصفقة، لكن هل ستفعل شيئا بشأن الرسوم الجمركية؟".

وتابع: "لقد وضعنا أنفسنا في مقعد القائد، إذا كنا قد طلبنا من بعض هذه البلدان أو من معظم هذه البلدان أن يقدموا لنا خدمة، كانوا سيقولون لا. الآن سيفعلون أي شيء من أجلنا".

وكان مسؤول رفيع في الإدارة قد ذكر في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات غير قابلة للتفاوض.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تقوم العديد من الشركات بنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة: "تذكروا، لا توجد رسوم إذا قمتم ببناء مصنعكم أو صنعتم منتجكم في الولايات المتحدة".

يذكر أن ترامب وقع يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.

وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جديده دول العالم إبرام صفقات القانون الامريكي تطبيق تيك توك بايت دانس الصين

الأكثر قراءة

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي 25 جنيها وانخفاض البوري

نزاع على العلامة التجارية يتحول لمحاكمة 7 أطباء بتهمة الإهمال في وفاة مارادونا

تحركات عسكرية ضخمة تتحرك من مصراتة باتجاه طرابلس، والمجلس الرئاسي الليبي يحذر

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية