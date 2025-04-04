بعد فرضه الرسوم الجمركية، ترامب يفتح الباب لصفقات "استثنائية" ويقدم عرضا لـ الصين

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى استعداده للتفاوض بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على دول العالم.

إبرام صفقات



وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سينظر في إبرام صفقات مع البلدان المتأثرة قال ترامب أمس الخميس: "إذا قال لنا أحدهم إنهم سيقدمون شيئا مذهلا، طالما أنهم يعطوننا شيئا جيدا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم ستمنح الولايات المتحدة "قوة كبيرة" للتفاوض.

ترامب يساوم الصين على “تيك توك”

واستشهد ترامب بحالة تطبيق "تيك توك" كمثال، بموجب القانون الأمريكي، كان من المفترض أن يتم بيع التطبيق المملوك للصين، "تيك توك"، من قبل شركته الأم "بايت دانس"، أو أن يتم إيقافه في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير الثاني الماضي، ومع ذلك، منح ترامب تمديدا لمدة 75 يوما ينتهي يوم غد السبت.

وقال ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "لدينا حالة مع تيك توك حيث من المحتمل أن تقول الصين: "سنوافق على الصفقة، لكن هل ستفعل شيئا بشأن الرسوم الجمركية؟".

وتابع: "لقد وضعنا أنفسنا في مقعد القائد، إذا كنا قد طلبنا من بعض هذه البلدان أو من معظم هذه البلدان أن يقدموا لنا خدمة، كانوا سيقولون لا. الآن سيفعلون أي شيء من أجلنا".

وكان مسؤول رفيع في الإدارة قد ذكر في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات غير قابلة للتفاوض.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تقوم العديد من الشركات بنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة: "تذكروا، لا توجد رسوم إذا قمتم ببناء مصنعكم أو صنعتم منتجكم في الولايات المتحدة".

يذكر أن ترامب وقع يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.

وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.