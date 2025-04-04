قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الصين لعبت الخطوة الخاطئة وأصيبت بالذعر عندما فرضت رسوما جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وذلك على حد وصفه.

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر، ولا يمكنهم تحمل ذلك".



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إن "تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الصين المشروعة، وتشكل مثالا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب".

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

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