الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الصين لعبت الخطوة الخاطئة وأصيبت بالذعر عندما فرضت رسوما جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وذلك على حد وصفه.

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية  

وقال  ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر، ولا يمكنهم تحمل ذلك".

txt

الصين تطلب من منظمة التجارة العالمية التشاور بشأن الرسوم المتبادلة مع أمريكا


وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت إن "تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الصين المشروعة، وتشكل مثالا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب".

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الصين مجلس الدولة التعريفات الجمركية

مواد متعلقة

الصين تطلب من منظمة التجارة العالمية التشاور بشأن الرسوم المتبادلة مع أمريكا

بعد فرضه الرسوم الجمركية، ترامب يفتح الباب لصفقات "استثنائية" ويقدم عرضا لـ الصين

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

عدد معاملات الاستعلام عن الرصيد مجانا في إنستاباي شهريا

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

مانشستر سيتي يتغنى بمهارة عمر مرموش: مراوغات مصرية من البرنس (فيديو)

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية