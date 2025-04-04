الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

الصين تطلب من منظمة التجارة العالمية التشاور بشأن الرسوم المتبادلة مع أمريكا

الصين، فيتو
الصين، فيتو

 طلبت الصين من منظمة التجارة العالمية التشاور بشأن الرسوم المتبادلة مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

 

رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة

وأعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.

كما قررت وزارة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.

وقالت السلطات الصينية إنها ستبدأ تحقيقًا في أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية المستوردة من الولايات المتحدة والهند، وستوقف واردات منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.

 

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية

 تأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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الصين منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة بكين الحرب التجارية ترامب

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