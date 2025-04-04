رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

أعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.

كما قررت وزارة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.

وقالت السلطات الصينية إنها ستبدأ تحقيقًا في أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية المستوردة من الولايات المتحدة والهند، وستوقف واردات منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تسونامي يجتاح البورصات العالمية

وعقب صدور القرار الصيني، عمقت العقود الآجلة الأميركية من خسائرها، فقد هبط مؤشر S&P500 بأكثر من 2% كما هبط مؤشر ناسداك 100 بنحو 2.3 بالمئة في حين بلغت خسائر عقود الداو جونز الأجلة نحو 2.3 بالمئة أو ما يعادل نحو 940 نقطة.

وفي القارة العجوز، فقد خسر مؤشر Stoxx 600 الأوروبي أكثر من 700 مليار دولار من قيمته السوقية منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وفيما يلي خسائر الأسواق العالمية بالقيمة السوقية:

مؤشر S&P 500 الأميركي خسر 2.5 تريليون دولار في جلسة الخميس

مؤشر Nikkei الياباني يخسر 241 مليار دولار منذ الثاني من أبريل

Apple خسرت 311 مليار دولار بجلسة 3 أبريل

Microsoft خسرت 67 مليار دولار بجلسة 3 أبريل

Nvidia خسرت 210 مليارات دولار بجلسة 3 أبريل

Amazon خسرت 186 مليار دولار بجلسة 3 أبريل

Alphabet خسرت 76 مليار دولار بجلسة 3 أبريل

Meta خسرت 132 مليار دولار بجلسة 3 أبريل

Tesla تسخر 50 مليار دولار بجلسة 3 أبريل

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى تعميق التوترات التجارية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية.

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث بعد مع نظيره الصيني بعد أكثر من شهرين على توليه منصبه. كما أنهما عالقان في جمود بشأن دور الصين المزعوم في تدفق الفنتانيل إلى أميركا، وهو ما ذكره ترامب كسبب للجولتين السابقتين من الرسوم الجمركية.

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