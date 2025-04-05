السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف أسباب حريق معرض سيارات شهير بمصر الجديدة (صور)

السيطرة علر حريق
السيطرة علر حريق معرض سيارات بمصر الجديدة،فيتو

يواصل فريق من  رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة جهودهم لكشف أسباب حريق شب معرض سيارات "جلوبال أوتو" الشهير بمنطقة مصر الجديدة، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان  وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويقوم  فريق من المعمل الجنائي بفحص اثار الحريق عقب انتهاء رجال الدفاع المدني من عمليات التبريد.

ونشب حريق هائل في معرض سيارات "جلوبال أوتو" الشهير بمنطقة مصر الجديدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده دون وقوع إصابات

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمعرض سيارات بتقاطع شارع رمسيس مع شارع دمشق بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بـ4 سيارات إطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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رجال المباحث الجنائية معرض سيارات جلوبال المعمل الجنائي كاميرات المراقبة

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