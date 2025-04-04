كريستيانو رونالدو يغرد في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري السعودي

ترتيب هدافي الدوري السعودي، سجل كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، هدفين لفريقه أمام الهلال في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو- النصر- 21 هدفًا.

2- عبدالرزاق حمدالله- الشباب- 17 هدفًا.

3- ماركوس ليوناردو- الهلال- 17 هدفًا.

4- كريم بنزيما- الاتحاد- 16 هدفًا.

5- إيفان توني- الأهلي- 16 هدفًا.

6- خوليان كينيونيس- القادسية- 15 هدفًا.

7- ميتروفيتش- الهلال- 12 هدفًا.

8- موسي بارو- التعاون- 12 هدفًا.

9- ميزياني ماوليدا- الخلود- 12 هدفًا.

10- جورج نكودو- ضمك- 11 هدفًا.

وحقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

وسجل علي الحسن هدف التقدم للنصر في الدقيقة 4+45، وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني والثالث للنصر في الدقيقتين 47، 88.

بينما جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق علي البليهي في الدقيقة 62.

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

وبتلك يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.