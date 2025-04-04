الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والهلال بتقدم النصر بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

وسجل علي الحسن هدف التقدم للنصر في الدقيقة 4+45.

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي قناة “SSC1 HD”.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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