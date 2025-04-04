الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

شاهد، إصابة كريستيانو رونالدو بديربي النصر والهلال في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

تعرض كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لإصابة قوية في الكتف إثر احتكاكه بأحد لاعبي الهلال في قمة الدوري السعودي  “دوري روشن” والتي تقام حاليا  بين الفريقين.

وخرج كريستيانو رونالدو من الملعب لتلقي العلاج وعاد ليستكمل اللقاء وسط تحية من جماهير الهلال.

وأعلن فريقا النصر، والهلال تشكيليهما في المباراة  ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي 

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي، في حين يطمح العالمي لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليًا، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي

تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي  ، على ملعب المملكة أرينا، عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي   قناة “SSC1 HD”.

 

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الدوري السعودي الهلال ضد النصر دوري روشن السعودي كريستيانو رونالدو

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