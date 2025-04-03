12 سيارة إطفاء لإخماد حريق بشونة المنصورة (صور)

هرعت 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بتجمع لهيش وحشائش بشونة بشارع الجيش في المنصورة بمحافظة الدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث ثان المنصورة وانتقل محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة وسيارات مياة حي شرق وشركة مياة الشرب بالدقهلية.

السيطرة دون خسائر في الأرواح

وتم السيطرة علي الحريق دون اي خسائر وجاري رفع مخلفات الحريق بمعاونة رجال حي شرق ومتابعة قوات الحماية المدنية.

سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية على حريق نشب في أشجار ومخلفات في المنصورة دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق أمام أحد البنوك بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشونة في المنصورة.

الحريق في الأشجار والمخلفات وانتقال قوة أمنية

انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع حريق وتبين اندلاع دخان كثيف والحريق نشب في عدد من الأشجار والمخلفات.

السيطرة على الحريق وتحرير محضر

تم السيطرة على الحريق بسيارات الحماية المدنية “رجال الإطفاء”، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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