السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ويتكوف: بوتين صلى من أجل ترامب عقب محاولة اغتياله

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي  ستيف ويتكوف، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صلى من أجل ترامب" بعد علمه بمحاولة اغتياله.


ولفت ويتكوف في المقابلة إلى أن ترامب لم يكن في ذلك الوقت رئيسا للولايات المتحدة بعد، وكان بوتين يصلي من أجله ليس كزميل، بل كصديق.

وزعم ويتكوف أن "بوتين ذهب إلى الكنيسة المحلية، والتقى بقسه وصلى من أجل الرئيس"، وقال: "ليس لأنه رئيس قادر على أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، بل لأنه صديقه، وقد صلى من أجله".

وكان الرئيس الروسي قال بوقت سابق إن ترامب أظهر شجاعة بعد محاولات الاغتيال وفاز في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في يناير الماضي أن ترامب حقق فوزا مقنعا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وروسيا ترى ذلك، وقال بوتين: "حتى أنه تعرض لمحاولة اغتيال، لكنه أظهر شجاعة وحقق فوزا مقنعا في الانتخابات".

وكان ويتكوف، قال خلال المقابلة عينها، إنه من المحتمل أن يعقد لقاء بين ترامب وبوتين في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف: "أعتقد أن بوتين يدرك جيدا أنه من الصعب على ترامب زيارة روسيا في الوقت الراهن، وأعتقد أنهما سيلتقيان في الأشهر القليلة المقبلة. كان لطيفا جدا من جانب بوتين استقبالي يوم 13 مارس، وأود الاعتراف بذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون الروسي فلاديمير بوتين رئيسا للولايات المتحدة الكنيسة المحلية الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 17 صنفا منهم الطماطم والبطاطس وارتفاع الليمون

الجيش السوداني يسيطر على مقر البنك المركزي ومواقع أخرى غربي الخرطوم (فيديو)

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

منتخب الشباب يواجه كرواتيا اليوم في ثاني مبارياته بدورة قطر الدولية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مسلسل حسبة عمري الحلقة 7، خطة روجينا للحصول على حق "الكد والسعاية" من زوجها

منوعات

المزيد

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية