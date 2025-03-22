ويتكوف: بوتين صلى من أجل ترامب عقب محاولة اغتياله

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صلى من أجل ترامب" بعد علمه بمحاولة اغتياله.



ولفت ويتكوف في المقابلة إلى أن ترامب لم يكن في ذلك الوقت رئيسا للولايات المتحدة بعد، وكان بوتين يصلي من أجله ليس كزميل، بل كصديق.

وزعم ويتكوف أن "بوتين ذهب إلى الكنيسة المحلية، والتقى بقسه وصلى من أجل الرئيس"، وقال: "ليس لأنه رئيس قادر على أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، بل لأنه صديقه، وقد صلى من أجله".

وكان الرئيس الروسي قال بوقت سابق إن ترامب أظهر شجاعة بعد محاولات الاغتيال وفاز في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في يناير الماضي أن ترامب حقق فوزا مقنعا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وروسيا ترى ذلك، وقال بوتين: "حتى أنه تعرض لمحاولة اغتيال، لكنه أظهر شجاعة وحقق فوزا مقنعا في الانتخابات".

وكان ويتكوف، قال خلال المقابلة عينها، إنه من المحتمل أن يعقد لقاء بين ترامب وبوتين في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف: "أعتقد أن بوتين يدرك جيدا أنه من الصعب على ترامب زيارة روسيا في الوقت الراهن، وأعتقد أنهما سيلتقيان في الأشهر القليلة المقبلة. كان لطيفا جدا من جانب بوتين استقبالي يوم 13 مارس، وأود الاعتراف بذلك".

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