الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: التهديدات الأمريكية تعقد اتفاق وقف إطلاق النار

حماس،فيتو
حماس،فيتو

 علقت حركة حماس على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف التي وصف فيها رد الحركة على المقترح الأمريكي بشأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بأنه غير مقبول.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن تهديدات ويتكوف بهذا الصدد لا تخدم تحقيق أهداف الاتفاق، بل تعمل على تعقيد الأمور بشكل أكبر. 

وأفاد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في إفدة صحفية اليوم الاثنين، بأن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في الدخول الفوري لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن رئيس لوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من تنصل من الالتزام بالاتفاق، موضحا أن التركيز يجب أن يكون على تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا بدلا من طرح اتفاقات جديدة أو جانبية. 

وشدد قاسم على أن "لغة التهديد لا تنتج شيئا إيجابيا"، وأن المسار الصحيح لتحقيق أهداف الاتفاق يعتمد على تطبيق البنود المتفق عليها مسبقا، بما يشمل تحقيق الهدوء المستدام وإطلاق سراح جميع الأسرى. 

وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت قد طرحت إطارا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي يضمن عملية متسلسلة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء والقتلى مقابل الوصول إلى هدف الهدوء المستدام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة اتفاق وقف اطلاق النار إسرائيل التهديدات الأمريكية بنيامين نتنياهو حركة حماس

مواد متعلقة

المبعوث الأمريكي مهددا حماس: شاهدوا ما فعلناه بالحوثي وكونوا أكثر عقلانية

القناة 12 الإسرائيلية: المفاوضات مع حماس وصلت إلى طريق مسدود

حماس: ندعم أي مقترح يصلنا عبر الوسطاء ونتعامل معه بمرونة

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

خبير جيولوجي يكشف كنز مصري في سيناء والصحراء الشرقية

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

المزيد
الجريدة الرسمية