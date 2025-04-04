ترتيب الدوري الانجليزي، يتربع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في صدارة جدول الدوري الانجليزي قبل الجولة ال31.

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 31



1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5- مانشستر سيتي 51 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7- أستون فيلا 48 نقطة

8- برايتون 47 نقطة

9- فولهام 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 40 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 29 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

وتشهد الجولة ال30 من الدوري الانجليزي ديربي مانشستر بين يونايتد والسيتي.

مواعيد مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء جدول مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي كالتالي..

السبت 5 أبريل 2025

إيفرتون ضد أرسنال - 1:30مساء

كريستال بالاس ضد برايتون - 4:00 مساء

إبسويتش تاون ضد ولفرهامبتون - 4:00 مساء

وست هام ضد بورنموث - 4:00 مساء

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 6:30 مساء

الأحد 6 أبريل 2025

برينتفورد ضد تشيلسي - 3:00 مساء

فولهام ضد ليفربول - 3:00 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5:30 مساء

الإثنين 7 أبريل 2025

ليستر سيتي ضد نيوكاسل - 9:00 مساء

واقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

ورفع ليفربول رصيده بعد فوزه الأخير على إيفرتون، إلى 73 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويتفوق ليفربول على أقرب منافسيه فريق أرسنال صاحب الوصافة بـ12 نقطة، حيث يمتلك الأخير 61 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها حتى الآن.



ورقميا، بات أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه فريق أرسنال هو 85 نقطة، وهو ما يعني حاجة ليفربول إلى 13 نقطة فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

يشار إلى أن ليفربول (+43) يتقدم في الوقت الحالي في عامل فارق الأهداف على حساب أرسنال (+30)، ما يلجأ إليه الطرفان لحسم هوية بطل الدوري الإنجليزي، حال تساويهما في عدد النقاط.

وودع ليفربول كل المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، باستثناء الدوري الإنجليزي.

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