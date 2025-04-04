مانشستر سيتي يتغنى بمهارة عمر مرموش: مراوغات مصرية من البرنس (فيديو)

تغنى الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بمهارة عمر مرموش نجم منتخب مصر، ولاعب الفريق خلال مباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي لمان سيتي على موقع إكس: “من هنا.. لا من هنا.. مهارات مصرية من البرنس”.

من هنا 👉 لا من هنا 👈😂



مهارات مصرية من البرنس 😍🇪🇬👑 pic.twitter.com/ZxE6KZL7mS — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 4, 2025

فيما أعلن نادي مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، عن تحديد موعد مباراته ضد نوتينجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر نادي مانشستر سيتي، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن مباراة الفريق السماوي ضد نوتينجهام فورست فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام الأحد 27 أبريل الجاري بملعب "ويمبلي".

وصعد مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب على بورنموث بنتيجة 2 – 1 ضمن منافسات دور الثمانية، بينما تأهل نوتينجهام فورست بفوزه على برايتون 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيًا في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويمتلك أرسنال الرقم القياسي فى عدد مرات إحراز اللقب (14)، أمام مانشستر يونايتد (13) الذي توج بلقب النسخة الأخيرة على حساب جاره وغريمه مانشستر سيتي.

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