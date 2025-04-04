بطل العالم، ماتياس هوملز يعلن اعتزال كرة القدم نهاية الموسم

أعلن ماتس هوملز، المدافع الألماني المخضرم، اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي مع نادي روما الإيطالي.

هوملز، البالغ من العمر 36 عامًا، يخوض موسمه الأخير مع روما، حيث شارك في 18 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفًا وحيدًا.

مسيرة هوملز الحافلة

أرقام هوملز مع بوروسيا دورتموند: خاض 508 مباريات، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 23.

- فيما جاءت أرقامه مع بايرن ميونيخ: شارك في 118 مباراة، أحرز فيها 8 أهداف وصنع 9.

بينما مع منتخب ألمانيا كان جزءًا من تتويج "المانشافت" بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.