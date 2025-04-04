مدرب برشلونة: قادرون على الفوز أمام أي فريق

عبر هانز فليك، مدرب برشلونة، عن تفائله بقدرات فريقه الكتالوني، قبل مواجهة ريال بيتيس، غدا السبت، في إطار الجولة 30 من الليجا.

فليك يتحدث عن مواجهة برشلونة وبيتيس

وقال فليك في المؤتمر الصحفي "ستكون مباراة بيتيس صعبة للغاية، فالفوز عليهم 5-1 في كأس الملك، لا يعكس مستوى الخصم، وبالتالي علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، والتعافي بشكل جيد والسعي للفوز".

وأضاف "ظهرنا بشكل جيد أمام أتلتيكو مدريد، وبالطبع بإمكاننا التحسن لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء، لكننا تحسننا كثيرًا ودافعنا بشكل مميز في الشوط الثاني".



وواصل المدير الفني لبرشلونة "لدينا القدرة على الفوز بالمباريات، وبإمكاننا الفوز على أي فريق، لكن مباراة الغد ستكون صعبة".

وأكد فليك أن لاعب الوسط جافي سيكون جاهزا للمشاركة أمام بيتيس، وذلك بعد شعوره ببعض الآلام التي حرمته من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد.

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