الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

هدف وحيد، أرقام رونالدو ضد الهلال قبل مواجهة ديربي الرياض الليلة

رونالدو
رونالدو

يبحث كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن التسجيل في  مباراة الهلال ضد النصر، على ملعب “المملكة أرينا”،  ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

 

أرقام كريستيانو رونالدو  ضد الهلال

- عدد المباريات: 7
- عدد الأهداف: 1
- عدد التمريرات الحاسمة: 1

ويسعى رونالدو لزيادة رصيده التهديفي ضد الهلال خاصة  أنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفا.

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي


حراسة المرمى: بينتو ماثيوس كريبسكي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، ماجد محمد قشيش.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، ساديو ماني.

خط الهجوم: جون دوران، كريستيانو رونالدو.

يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي، في حين يطمح العالمي لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليًا، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي
تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي يوم الجمعة، 4 أبريل 2025، على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين في الدوري السعودي عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي
شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي   قناة “SSC1 HD”.

 

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