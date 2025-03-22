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رياضة

كأس عاصمة مصر، سيراميكا يتقدم على غزل المحلة 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد عادل في الدقيقة 2.

تشكيل سيراميكا ضد غزل المحلة 

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

في خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل -  أيمن موكا - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

تشكيل غزل المحلة امام سيراميكا

مباراة سيراميكا وغزل المحلة 

 

وتلقى فريق سيراميكا هزيمة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة كأس عاصمة مصر فيما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلى بهدف لمثله في الجولة الثانية، بعدما حقق فوزا كبيرا على زد في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة. 

 

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

 

مجموعات كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.


المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.


المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.


المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

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