وديا، غزل المحلة يفوز على الأوليمبي برباعية استعدادًا لمواجهة سموحة

فاز فريق غزل المحلة على نظيره الأوليمبي بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على إستاد غزل المحلة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

غزل المحلة يفوز الأولمبي

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: أحمد العربي، أحمد كاستيلو، محمد نبيه، حميدو فتاو، أسامة النجار، محمود مجدي، محمد بن شرقي، محمد عصام، رشاد العرفاوي، إبراهيم حسن، ومحمد بن حمودة.

وافتتح محمد بن شرقي التسجيل لغزل المحلة مستغلًا متابعة ضربة ركنية نفذها إبراهيم حسن في بداية الشوط الثاني.

• أضاف رشاد العرفاوي الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من أسامة النجار.

• جاء الهدف الثالث عن طريق عاطف الحكيم بعد أن غير اتجاه تسديدة إبراهيم حسن.

• اختتم محمد نبيه رباعية المحلة من ركلة جزاء حصل عليها حسام جريشة.

• سجل الأوليمبي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

التبديلات:

أجرى الجهاز الفني لغزل المحلة عدة تبديلات خلال اللقاء، حيث شهد الشوط الثاني نزول كل من:

• النفراوي بدلًا من أحمد العربي.

• عزيز كوليبالي، محمود صلاح، وعاطف الحكيم بدلًا من أسامة النجار، رشاد العرفاوي، ومحمد بن حمودة.

• حسام جريشة، ومحمد أسامة بدلًا من إبراهيم حسن، ومحمد بن شرقي.

• عبد الرحمن صميدة بدلًا من أحمد كاستيلو.

• إسلام ماهر، أحمد رأفت، أحمد وائل، ومحمود كرم بدلًا من محمود عصام، حميدو فتاو، محمد نبيه، ومحمود مجدي.

ويأتي هذا الفوز في إطار تحضيرات غزل المحلة للمواجهة المرتقبة أمام سموحة في الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.