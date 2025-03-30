الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

وديا، غزل المحلة يفوز على المنصورة بهدف استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

غزل المحلة والمنصورة،
غزل المحلة والمنصورة، فيتو

فاز فريق غزل المحلة على ضيفه المنصورة بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس على استاد غزل المحلة، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الأخميمي في الدقيقة 20 من شوط المباراة الأول وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والذين ظهروا بأداء جيد خلال المباراة.

هذا ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة في الدوري الممتاز.

غزل المحلة يفوز الأولمبي

 

فاز فريق غزل المحلة على نظيره الأوليمبي بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما  الخميس الماضي على إستاد غزل المحلة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: أحمد العربي، أحمد كاستيلو، محمد نبيه، حميدو فتاو، أسامة النجار، محمود مجدي، محمد بن شرقي، محمد عصام، رشاد العرفاوي، إبراهيم حسن، ومحمد بن حمودة.

وافتتح محمد بن شرقي التسجيل لغزل المحلة مستغلًا متابعة ضربة ركنية نفذها إبراهيم حسن في بداية الشوط الثاني. 
• أضاف رشاد العرفاوي الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من أسامة النجار.
• جاء الهدف الثالث عن طريق عاطف الحكيم بعد أن غير اتجاه تسديدة إبراهيم حسن.
• اختتم محمد نبيه رباعية المحلة من ركلة جزاء حصل عليها حسام جريشة.
• سجل الأوليمبي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

التبديلات:
أجرى الجهاز الفني لغزل المحلة عدة تبديلات خلال اللقاء، حيث شهد الشوط الثاني نزول كل من:
• النفراوي بدلًا من أحمد العربي.
• عزيز كوليبالي، محمود صلاح، وعاطف الحكيم بدلًا من أسامة النجار، رشاد العرفاوي، ومحمد بن حمودة.
• حسام جريشة، ومحمد أسامة بدلًا من إبراهيم حسن، ومحمد بن شرقي.
• عبد الرحمن صميدة بدلًا من أحمد كاستيلو.
• إسلام ماهر، أحمد رأفت، أحمد وائل، ومحمود كرم بدلًا من محمود عصام، حميدو فتاو، محمد نبيه، ومحمود مجدي.

ويأتي هذا الفوز في إطار تحضيرات غزل المحلة للمواجهة المرتقبة أمام سموحة في الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

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الدوري الممتاز المنصورة غزل المحلة سموحة خالد الاخميمي

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غزل المحلة يواجه الأولمبي والمنصورة استعدادا لمواجهة سموحة

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