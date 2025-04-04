الجمعة 04 أبريل 2025
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ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

شاورما، فيتو
شاورما، فيتو

ارتفع عدد مصابي حادث التسمم الغذائي في تركيا بسبب تناول الشاورما إلى 648 شخصا، وقامت السلطات التركية بإغلاق مطعم في ولاية كوجايلي.

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بتركيا

وأكدت وسائل إعلام تركية أن اثنين من المصابين في حالة حرجة ويتلقيان رعاية طبية مكثفة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بتركيا

وبالأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام تركية، بتعرض أكثر من 300 شخص لتسمم غذائي بسبب تناول شاورما الدجاج، التى تعد الوجبة الأكثر شعبية فى تركيا.

أكثر من 300 حالة تسمم بالشاورما في كوجالي التركية

ووفق لقناة “إن تي في” التركية، أن مئات الأشخاص  تعرضوا لـ التسمم الغذائي بسبب شاورما الدجاج في مقاطعة كوجالي غربي تركيا.

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وحسب معلومات القناة، بدأ زبائن أحد محلات الشاورما في مقاطعة كوجالي غربي تركيا يشتكون من الغثيان وآلام في المعدة، وأكثر من 300 شخص أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي ونقلوا إلى المستشفيات.

وأشارت القناة التركية، إلى أن بعض المصابين بالتسمم الغذائي غادروا المشافي بعد تلقي العلاج، لكن حالة اثنين منهم ما زالت حرجة.

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تركيا حادث التسمم الغذائي ولاية كوجايلي الشاورما

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