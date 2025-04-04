ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث التسمم الغذائي في تركيا بسبب تناول الشاورما إلى 648 شخصا، وقامت السلطات التركية بإغلاق مطعم في ولاية كوجايلي.

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بتركيا

وأكدت وسائل إعلام تركية أن اثنين من المصابين في حالة حرجة ويتلقيان رعاية طبية مكثفة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بتركيا

وبالأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام تركية، بتعرض أكثر من 300 شخص لتسمم غذائي بسبب تناول شاورما الدجاج، التى تعد الوجبة الأكثر شعبية فى تركيا.

أكثر من 300 حالة تسمم بالشاورما في كوجالي التركية

ووفق لقناة “إن تي في” التركية، أن مئات الأشخاص تعرضوا لـ التسمم الغذائي بسبب شاورما الدجاج في مقاطعة كوجالي غربي تركيا.

وحسب معلومات القناة، بدأ زبائن أحد محلات الشاورما في مقاطعة كوجالي غربي تركيا يشتكون من الغثيان وآلام في المعدة، وأكثر من 300 شخص أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي ونقلوا إلى المستشفيات.

وأشارت القناة التركية، إلى أن بعض المصابين بالتسمم الغذائي غادروا المشافي بعد تلقي العلاج، لكن حالة اثنين منهم ما زالت حرجة.

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