التصدي لأعمال بناء بدون ترخيص في ههيا بالشرقية

تابع اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، أعمال رفع وإزالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانٍ علوي بمنطقة أحمد عرابي، حيث إن العقار حاصل على ترخيص دور أرضي وأول علوي رقم ٢١ لسنة ١٩٩٣ باسم المواطن/ع م م، وتم إزالة الشدة الخشبية للمخالفة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الاتصال على الخطوط الأرضية.

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