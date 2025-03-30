الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات أمريكية على معاقل الحوثيين في صعدة

صعدة اليمنية، فيتو
صعدة اليمنية، فيتو

شنت المقاتلات الأمريكية، مساء أمس السبت، غارات على معاقل الحوثيين العسكرية في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، والتي تُعد المعقل الرئيسي للجماعة.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن القوات الأمريكية شنّت 7 ضربات جوية استهدفت مواقع ومخازن وملاجئ تابعة للحوثيين، بواقع 3 غارات شرقي محافظة صعدة، و4 غارات جنوبها.

وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت، مساء الجمعة، وحتى فجر السبت، معاقل الحوثيين في صعدة تحديدًا، بوابل من الغارات التي بلغت نحو 12 غارة، وفق مصادر عسكرية يمنية.

وقالت المصادر: "الغارات التي استهدفت صعدة نُفذت على مواقع عسكرية متفرقة بالقرب من محيط المدينة مركز المحافظة، بالإضافة إلى مواقع أخرى في منطقتي قحزة وسحار".

وبحسب المصادر، أعقب تنفيذ الغارات سماع دوي انفجارات عنيفة في معظم المواقع المستهدفة، والتي تتعرض لضربات متواصلة منذ منتصف الشهر الجاري.

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الحوثيين اليمن صعدة

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