إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف شمال شرق صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، بأن هناك عدوان أمريكي يستهدف شمال شرق صنعاء.

غارات أمريكية على معاقل الحوثيين في صعدة

وكانت قد شنت المقاتلات الأمريكية، مساء أمس السبت، غارات على معاقل الحوثيين العسكرية في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، والتي تُعد المعقل الرئيسي للجماعة.

وشنت القوات الأمريكية 7 ضربات جوية استهدفت مواقع ومخازن وملاجئ تابعة للحوثيين، بواقع 3 غارات شرقي محافظة صعدة، و4 غارات جنوبها.

وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت، مساء الجمعة الماضية، وحتى فجر السبت، معاقل الحوثيين في صعدة تحديدًا، بوابل من الغارات التي بلغت نحو 12 غارة، وفق مصادر عسكرية يمنية.

وقالت المصادر: "الغارات التي استهدفت صعدة نُفذت على مواقع عسكرية متفرقة بالقرب من محيط المدينة مركز المحافظة، بالإضافة إلى مواقع أخرى في منطقتي قحزة وسحار".

وبحسب المصادر، أعقب تنفيذ الغارات سماع دوي انفجارات عنيفة في معظم المواقع المستهدفة، والتي تتعرض لضربات متواصلة منذ منتصف الشهر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.