الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف شمال شرق صنعاء

صنعاء، فيتو
صنعاء، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، بأن هناك عدوان أمريكي يستهدف شمال شرق صنعاء.

 

غارات أمريكية على معاقل الحوثيين في صعدة

وكانت قد شنت المقاتلات الأمريكية، مساء أمس السبت، غارات على معاقل الحوثيين العسكرية في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، والتي تُعد المعقل الرئيسي للجماعة.

وشنت القوات الأمريكية 7 ضربات جوية استهدفت مواقع ومخازن وملاجئ تابعة للحوثيين، بواقع 3 غارات شرقي محافظة صعدة، و4 غارات جنوبها.

وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت، مساء الجمعة الماضية، وحتى فجر السبت، معاقل الحوثيين في صعدة تحديدًا، بوابل من الغارات التي بلغت نحو 12 غارة، وفق مصادر عسكرية يمنية.

وقالت المصادر: "الغارات التي استهدفت صعدة نُفذت على مواقع عسكرية متفرقة بالقرب من محيط المدينة مركز المحافظة، بالإضافة إلى مواقع أخرى في منطقتي قحزة وسحار".

وبحسب المصادر، أعقب تنفيذ الغارات سماع دوي انفجارات عنيفة في معظم المواقع المستهدفة، والتي تتعرض لضربات متواصلة منذ منتصف الشهر الجاري.

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الحوثيين صنعاء شرق صنعاء معاقل الحوثيين محافظة صعدة

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