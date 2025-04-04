الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يجري جولات ميدانية تفقدية على 3 مراكز (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 بدأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يومه بجولة ميدانية تفقد خلالها الممشى الجديد بمدينة المنصورة، حيث وجه رئيس حي شرق بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وتحسين المظهر العام للحفاظ على جمالية المشروع وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

 

جولة محافظ الدقهلية يتفقد شوارع طلخا 

 عقب ذلك، توجه المحافظ إلى مدينة طلخا لمتابعة الحالة العامة للشوارع، حيث تفقد مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات بما يليق بأهالي المدينة.

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة بشربين 

 ثم توجه  اللواء طارق مرزوق  لأداء صلاة الجمعة بمسجد المنشية بمدينة شربين،  والتقى بعدد من الأهالي، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين هو أحد أولوياته لضمان تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالمواطنين أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المدن والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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