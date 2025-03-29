محافظ الدقهلية يتابع حملة لرفع الإشغالات بمدينة طلخا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة لرفع الإشغالات في عدد من شوارع مدينة طلخا.

وأكد على رفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع حرصا على مصالح المواطنين، وتيسير حركة الشوارع حتى يستطيع المواطنون قضاء حوائجهم بسهولة دون تعطيل أو عرقلة.

منع أي إشغالات تعوق حركة الشوارع

وأكد محافظ الدقهلية أن حملات رفع الإشغالات تحافظ على المظهر الحضاري للمدينة من ناحية، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع والحفاظ على الرصيف حق المواطن.

رفع الإشغالات من شارع مفارق بلقاس

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته بعد ظهر اليوم في شوارع مدينة طلخا، وجه برفع الإشغالات من شارع مفارق بلقاس، وعلى الفور كلف اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا بحملة لرفع الإشغالات

قام فيها أحمد إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، وبمشاركة الأستاذ محمد أنور نائب رئيس المدينة، بحملة اشغالات لرفع العديد من الإشغالات المخالفة بشوارع مدينة طلخا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتعهد بعدم عودتهم لاشغال الشارع وفي حالة العودة ستضاعف العقوبة، وقامت الحملة برفع الاشغالات بشارع مفارق بلقاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.