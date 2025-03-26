السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود حملة تفتيشية لمتابعة الانضباط الإداري في شربين

قاد اللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، حملة تفتيشية على الوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بالمعايير الإدارية السليمة وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

واستهدفت الحملة التفتيش عن مدى تحقيق الانضباط الإداري داخل الوحدة، والوقوف على مدى سرعة إنهاء طلبات المواطنين في ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، ومتابعة مستوى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي.

وخلال جولته، شدد اللواء محمد صلاح أبو كريشة على ضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق المستهدف من الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مكثفة لضمان استمرار التحسن في الأداء وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

وتفقد السكرتير العام المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، واطلع على ملفات التصالح، واستصدار التراخيص، وطلبات المواطنين المختلفة، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق أقصى درجات رضا المواطنين.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء داخل الوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

كما استمع اللواء محمد صلاح أبو كريشة إلى ملاحظات المواطنين والعاملين، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لمطالبهم، والعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العمل.



وفي ذات السياق أكد السكرتير العام علي اهتمام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لما تمثله من أولوية قصوى في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في ملفات التصالح أو استصدار تراخيص البناء والمنشآت، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم الدقيق لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات.



ورافق السكرتير العام في الحملة التفتيشية حسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندس ماهر أبو المجد، مدير عام مركز المعلومات، والمهندسة فريدة عبد الله، مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة ريهام أحمد، مدير عام المكتب الفني بالمحافظة، ومحمد صلاح من إدارة المتابعة بإدارة الحوكمة، وفريق العمل من إدارة الحوكمة والمراجعة وإدارة المتغيرات المكانية.

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