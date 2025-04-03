الخميس 03 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد انتظام العمل بمستشفى تمى الأمديد ويوجه بتطوير الخدمات الصحية (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في مستشفى تمي الأمديد، فيتو

 تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مستشفى تمي الأمديد المركزي، حيث التقى بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، وأكد خلال جولته حرصه الدائم على متابعة أوضاع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

توفير كافة سبل الراحة للمرضى والعمل على تلبية احتياجاتهم

 ووجه محافظ الدقهلية  بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمرضى والعمل على تلبية احتياجاتهم، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة. كما شدد على أهمية الانضباط داخل المستشفى والتعاون بين جميع العاملين، لضمان تقديم خدمة لائقة.

دراسة احتياجات المستشفى من الأطباء في مختلف التخصصات

 كما وجه المحافظ، الدكتور تامر مدكور مدير مديرية صحة الدقهلية بدراسة احتياجات المستشفى من الأطباء في مختلف التخصصات، وتعزيز فرق التمريض، بالإضافة إلى دعم المستشفى بأفراد الأمن والعمال لضمان الحفاظ على النظام وتقديم المساعدة للمرضى والمترددين.

تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة طبية متكاملة

 وأكد "مرزوق" أن جولاته الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة طبية متكاملة تليق بأهالي الدقهلية.

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