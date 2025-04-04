حريق بمزرعتي دواجن ومواش بالفيوم يلتهم 3 آلاف كتكوت

تمكنت إدارة الدفاع المدني بالفيوم من إخماد حريق شب في مزعة دواجن وامتد إلى مزرعة مواشٍ مجاورة لها، في عزبة الشرائع التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة عثمان بمركز سنورس، واستخدمت إدارة الدفاع المدني 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تفاصيل حريق مزرعة الدواجن بالفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز سنورس، بنشوب حريق في مزرعة دواجن، وامتد إلى مزرعة أخرى للمواشي بدائرة المركز، وانتقل على الفور إلى موقع البلاغ قوة من الدفاع المدني مدعومة بقوة من مركز شرطة سنورس، و4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتبين أن المزرعة ملك فرج سليمان 60 عامًا، وأن النيران امتدت منها إلى مزرعة مواشٍ مجاورة، وتمكنت القوة من إخماد الحريق، قبل. أن يمتد إلى مزارع مجاورة لها.

وأشارت المعاينة الأولية الي أن سبب الحريق ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية لمزرعة الدواجن، كما يشير الحصر الأولي إلى الخسائر إلى نفوق 3 آلاف كتكوت، وكمية كبيرة من أعلاف الدواجن والمواشي، ومولد كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحادث، كما طلب تقرير إدارة الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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