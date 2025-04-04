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محافظات

انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد المنصورة (صور)

انطلاق قافلة الواعظات،
انطلاق قافلة الواعظات، فيتو

 انطلقت قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة  المنصورة، وكان الحديث: بعنوان: “المداومة على الطاعات وتهذيب السلوك بعد رمضان ".

انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة  المنصورة

 جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، وفي إطار عناية وزارة الأوقاف بالمرأة وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.

 

10 قوافل دعوية للواعظات في المحافظات 

 أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف  (القاهرة - الجيزة – الشرقية - الغربية -أسيوط - دمياط - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا)، اليوم الجمعة، الموافق 20 من ديسمبر 2024، بعنوان "ظاهرة التسرب من التعليم.. أسبابها وسبل التصدي لها".

وتم استقبال الواعظات بحفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. 

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

وتم استقبال الواعظات بحفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. 

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

واعظات الأوقاف: تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة

 أكد الواعظات المشاركات في القوافل أن تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة، بل من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل الأجيال في المجتمعات، لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع، وأشرن إلى أن أسبابه عديدة ومتشعبة ومتداخلة، تتفاعل مع بعضها لتشكل ضاغطا على الطالب؛ تدفعه إلى التسرب والسير في طريق الجهل والأمية، ومنها أسباب تربوية، واجتماعية وشخصية، واقتصادية، وبعض العوامل النفسية التي يجد معها التلميذ صعوبة في اكتساب المعلومات، كضعف التركيز وضعف الذاكرة. 

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وأكدت واعظات الأوقاف ضرورة اكتشاف تلك الظاهرة ومعالجتها، وركزن على بيان الحلول لها  ومنها:  إعادة صياغة المدارس بحيث يصبح للتعليم معنى، وتصبح المدارس وسيلة يُسعى إليها رغبة لا رهبة، ووسيلة يجد فيها الطالب ما يعود عليه بالنفع، وذلك بالتزامن مع قيام الأسرة بدورها تجاه أبنائها.

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أسامة السيد الأزهري التسرب من التعليم الدكتور أسامة السيد الأزهري الشيخ خالد خضر الدقهلية اليوم الجمعة ظاهرة التسرب من التعليم مدينة المنصورة وكيل وزارة الأوقاف

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