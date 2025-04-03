"رياضة الدقهلية": مليون و700 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" (صور)

اختتمت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية، فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بتحقيق أرقام غير مسبوقة في الإقبال، حيث استقبلت المراكز على مدار أيام عيد الفطر أكثر من مليون و700 ألف متردد، منهم 1 مليون مواطن استمتعوا بفعاليات المبادرة، بينما أدى أكثر من 600 الف مصلٍ صلاة العيد داخل مراكز الشباب بالدقهلية، في مشهد يعكس تحولها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

الشباب والرياضة: مليون و700 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بالدقهلية

أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل شباب الدقهلية، عن سعادتها البالغة بنجاح مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" بالدقهلية، مؤكدًة أن هذا الإقبال الكبير والأرقام تعكس التأثير المتزايد لمراكز الشباب في حياة المواطنين، حيث لم تعد مجرد منشآت رياضية، بل باتت مراكز حيوية للترابط الاجتماعي وتعزيز الروح الإيجابية في مختلف المناسبات.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية مفتوحة

وأضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أن المبادرة جاءت في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية مفتوحة للجميع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحة أن النجاح الكبير الذي تحقق هذا العام سيكون حافزا للمواطنين لتكون مراكز الشباب وجهتهم الأساسية فى جميع المناسبات والاحتفالات.

أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى 19 إدارة فرعية بمحافظة الدقهلي

حيث شهدت أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى 19 إدارة فرعية بمحافظة الدقهلية، إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث امتلأت الملاعب والساحات بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية بمراكز الشباب، إلى جانب الفعاليات الدينية، ما أسهم في رسم أجواء احتفالية مميزة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمركز الإعلامي بالمديرية، والمسئولين الإعلاميين، بالادارات الفرعية على التغطية الإعلامية المتميزة، ومديري الإدارات الفرعية، والمديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب، على جهودهم الكبيرة في تنظيم الفعاليات وتوفير أجواء مثالية للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المراكز وتعزيز دورها المجتمعي، لتظل الوجهة المفضلة للأسرة المصرية على مدار العام.

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