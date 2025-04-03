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صحة الدقهلية: إجراء 6000 جلسة غسيل لمرضى الكلى خلال إجازة عيد الفطر

وحدات الغسيل الكلوي
وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأنه لا يتوقف عن توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي بالدقهلية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية وفرق التمريض، للتخفيف عن المرضى والمترددين.

إجراء 6000 جلسة غسيل لمرضى الكلى خلال عيد الفطر

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي جهود مديرية الصحة وأنشطتها التي تمثل أولوية قصوى، للتأكيد على ضرورة توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إيمانا منا بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ومشيدا بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة بأقسامها المختلفة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

إدارة الكلى عملت بكامل طاقتها خلال فترة عيد الفطر

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، إجراء ما يقرب من 6000 حالة غسيل كلى خلال عيد الفطر المبارك، وأكد أن وحدات الكلى تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور أحمد الموافي مدير إدارة الكلى عملت بكامل طاقتها خلال فترة عيد الفطر.

إجراء حالات الغسيل لمرضى الكلى خلال فترة عيد الفطر في 30 وحدة

وأضاف أنه تم إجراء حالات الغسيل لمرضى الكلى خلال فترة عيد الفطر في 30 وحدة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات، كما قامت إدارة الكلى بالمديرية بالمرور بشكل يومي على وحدات الكلى لمتابعة حسن سير العمل فيها وتوفير الخدمة الطبية.

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