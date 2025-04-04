أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب عيار 21 يسجل 4410 جنيها، أسباب عدم تأثر الصادرات المصرية بقرارات ترامب الجمركية، سعر الدولار فى المركزى والبنوك المصرية اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

مصطفى المكاوى يكشف أسباب عدم تأثر الصادرات المصرية بقرارات ترامب الجمركية

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، قوة الصادرات المصرية وعدم تاثرها بقرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب الخاص بفرض رسوم جمركية بنحو 10٪.

القدرة على فتح وغزو أسواق جديدة غير تقليدية

وأرجع السبب في ذلك إلى أن المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة على فتح وغزو أسواق جديدة غير تقليدية تعوض بها التأثير الطفيف جدا بعد فرض أمريكا رسوما بقيمة 10% على وارداتها من مصر.

وقال المكاوى إنه يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهي نسبة أقل مقارنة بدول أخرى، في إعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرضت عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزهم لنقل استثماراتهم إلى مصر للتصدير للسوق الأمريكي والإستفادة بالهامش الجمركي الكبير.

وأكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل.

وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا تشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية.

سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم الجمعه 4 أبريل 2025

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في الصاغة، ليسجل سعر الجنيه الذهب الآن حوالي 35200 جنيها.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

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الجنيه الذهب - فيتو

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

اتجاه حركة مؤشر الدولار عالميا بعد رسوم ترامب الأخيرة

مؤشر الدولار، طالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

وواصل مؤشر الدولار انخفاضه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الاخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل اليوم الجمعه 4 أبريل 2025 بحركة التعاملات 102.59 نقطة، ما دفع مؤشر "بلومبرج إلى القول بأن "الدولار تراجع بنحو 3%، في أسوأ بداية منذ عام 2017، وفي المقابل ارتفع سعر الذهب، وهو ملاذ آمن منافس، إلى مستوى قياسي تجاوز 3106 دولارات للأونصة.

وحسب “ بلومبرج ” فإن هذا التراجع لم يضعف قوة الدولار بشكل كبير؛ نظرًا إلى أنه كان قد ارتفع كثيرًا سابقًا مدعومًا بقوة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة ومن الممكن أن يستعيد زخمه إذا أثارت المخاوف من تباطؤ عالمي موجة شراء لسندات الخزانة الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب كما أنه لا يزال راسخًا كعملة أساسية في العالم، تُستخدم في غالبية احتياطيات البنوك المركزية، وفي شراء السلع الأساسية مثل النفط، إلى حد كبير بسبب عدم وجود بديل حقيقي حتى الآن.

193 مليون دولار حجم صادرات الملابس الجاهزة لأمريكا خلال شهرين... واتفاقية الكويز طزق النجاة للصادرات الملابس من الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزمة التعريفات الجمركية، والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده، مؤكدا أنه يقوم بذلك لجعل بلاده في المقدمة وشعبه في وضع أفضل بخفض الدين وتعزيز الخزانة الأمريكية، وإنعاش الشركات.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: سوف نفرض رسوما جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع بينما تفرض الدول الأخرى رسوما بـ200 إلى 400%، إذ أن العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد بايدن وهذا غير مسبوق، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي الأحادي الجانب.

وأعلن دونالد ترامب، سياسة تعريفة جمركية جديدة شاملة، بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة.

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

تفعيل قرار فحص المخلفات بالرقابة على الصادرات والواردات

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتنفيذًا للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2025، بشأن فحص الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بجميع أشكالها القابلة لإعادة التدوير، فقد تم إجراء اولى عمليات الفحص للرسائل الواردة بميناء السخنة، بالتزامن مع نزول الكشاف.



وجاء ذلك بإشراف مباشر من: الدكتورة/ داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية وغير الصناعية، الدكتورة/ سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية لمعامل السلع الكيميائية، مهندسة/ رحاب على صادق، مدير عام المعامل الكيميائية

الكيميائية/ نهلة عاطف الكيلاني، مدير عام مواد البناء والحراريات والغزل والمنسوجات، المهندس/ خالد أمين، رئيس الوحدة 17020.

سعر الدولار فى المركزى والبنوك المصرية اليوم

سعر صرف الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في ختام تعاملات الاسبوع ، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

ويأتي هذا بالتزامن مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول، ومن بينها مصر بنسبة 10%.

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.52 جنيها للشراء.

- 50.66 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.54 جنيها للشراء.

- 50.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.54 جنيها للشراء.

- 50.64 جنيها للبيع.

سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب استقرارا بحركة تعاملات مساء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5040 جنيها “للبيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4410 جنيهات “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3780 جنيها “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2940 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2520 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1896 جنيها “للبيع”.

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