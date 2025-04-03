ما تأثير جمارك ترامب الجديدة على الصادرات المصرية ؟، الغرف التجارية: القرار يحمل الأمريكيين زيادة الأسعار، شعبة النقل: يخرق الاتفاقيات الدولية، «الملابس» تطرح حلين لمواجهة الأزمة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقرار الرسوم الجمركية الجديدة على عدد من الدول وبنسب متفاوتة، ومن بينها المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا والتى فرضت عليها رسوما بنحو 10%، ما مدى تأثير قرار فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية وما تداعيات ذلك على المصدرين المصريين الغرف التجارية توضح تأثير ذلك على الصادرات المصرية؟

القرار يكلف الأمريكيين زيادة في أسعار المنتجات

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة الرسوم والتعريفات الجمركية الجديدة على الصادرات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.

أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين

الصادرات المصرية لأمريكا ستتأثر بنفس نسبة الزيادة تقريبا

وأوضح أن القرار الأمريكي بلا شك سيؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إليها، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات، معتبرًا أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيرًا إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.

ضرورة التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية

طالب «زكي» بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله، كما يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار.

الملابس الجاهزة تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات لأمريكا

ومن جهتها؛ قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الصادرات المصرية بلغت ما يقارب 2.5 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية، وهي المستورد الأكبر والأهم لمنتجات الملابس المصرية بما يتخطى المليار دولار، وأنها كانت في تزايد وهو ما شجع المنتجين وأصحاب المصانع في مصر على تطوير صناعتهم.

وأوضحت أن الصادرات الأمريكية لمصر بشكل عام بلغت نحو 5.5 مليارات دولار تشمل جميع المنتجات، فيما يصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 8 مليارات دولار.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة

البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي

وعن تداعيات قرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية، قالت إن المصدر المصري لديه حلان لمواجهة تأثير القرار، الأول البحث عن أسواق بديلة لمنتجه، وترك السوق الأمريكي.

احتفاظ المصدرين بالسوق الأمريكي مع رفع أسعار منتجاته

وتابعت أن الحل الثاني يكمن في احتفاظ المصدرين بالسوق الأمريكي مع رفع أسعار منتجاته، وهذا سيحدث ضمن صراع تنافسي مع المنافسين من الدول الأخرى، خاصة وأن مصر من الدول التي فرضت عليها تعرفة أقل.

المفاوضات السياسية تساهم في تقليل أو إلغاء التعرفة الجمركية

واستطردت قائلة: ولا نستبعد أبدًا المفاوضات السياسية التي ستحدث وقد يكون نتاجها موائمات تساهم في تقليل التعريفة الجديدة أو حتى إلغاءها.

ترامب يحاول التفاوض من خلال فرض الضغوط الاقتصادي

وترى سماح هيكل أن دونالد ترامب يحاول التفاوض من خلال فرض الضغوط الاقتصادية، وترقب ردود الأفعال، وهل يستطيع بذلك تحقيق مكاسب اقتصادية أم سياسية.

الدكتور عمرو السمدوني

رسوم ترامب الجمركية تهدد التجارة العالمية وتعرقل سلاسل التوريد

وفي نفس السياق؛ أعتبر الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذه الإجراءات الجمركية الأمريكية تُعد خرقًا صارخًا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام التجاري العالمي ويضع ملامح تحول خطر في مسار التجارة الدولية.

الإجراءات الأمريكية تُعيق تحرير الأسواق وتضعف منظومة التجارة الدولية

وأوضح أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغيرها، وأن فرض رسوم جمركية إضافية يُفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

زيادة حدة الاضطرابات الاقتصادية

وأضاف أن الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجراءات مضادة على الواردات الأمريكية، ما يزيد من حدة التوتر التجاري ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق، وأن هذا الإعلان يأتي في وقت تتضح فيه صورة تأثير هذه السياسات على التجارة العالمية.

صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في مجال الملابس، في حين وصلت الواردات إلى 7.56 مليارات دولار، منها 3.3 مليارات دولار من الوقود والزيوت المعدنية.

أهمية استقرار العلاقات التجارية والحاجة الملحة لتفادي السياسات الحمائية

وتابع: أن هذا المزيج التجاري يبرز أهمية استقرار العلاقات التجارية والحاجة الملحة لتفادي السياسات الحمائية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

تأثير مخالفة الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة

وأشار إلى أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية «الجات - الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة» تحدد التزامات نحو 182 دولة وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يُعد انتهاكًا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.

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