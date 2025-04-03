الخميس 03 أبريل 2025
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اقتصاد

كيف تواجه الصادرات المصرية تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية؟ شعبة الملابس توضح

سماح هيكل عضو مجلس
سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، فيتو

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقرار رسوم جمركية شملت المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا بنحو 10%، ما مدى تأثير القرار على الصادرات المصرية من الملابس للولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية مواجهة هذه التداعيات؟

صادرات الملابس تستحوذ على النصيب الأكبر من الفاتورة

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الصادرات المصرية تصل لما يقارب 2.5 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية، تستحوذ صادرات الملابس على أكثر من مليار دولار منها.

 

أمريكا المستورد الأكبر الأهم لمنتجات الملابس المصرية

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستورد الأكبر والأهم لمنتجات الملابس المصرية، وأنها كانت في تزايد وهو ما شجع المنتجين وأصحاب المصانع في مصر على تطوير صناعتهم.

وأوضحت أن الصادرات الأمريكية لمصر بشكل عام بلغت نحو 5.5 مليارات دولار التي تشمل جميع المنتجات، فيما يصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر إلى نحو 8 مليارات دولار.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس
سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس

البحث عن أسواق بديلة لمنتجه أول الحلول

وعن تداعيات قرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية، قالت إن المصدر المصري لديه حلان لمواجهة تأثير القرار، الأول البحث عن أسواق بديلة لمنتجه، وترك السوق الأمريكي.

الاحتفاظ بالسوق الأمريكي مع رفع أسعار المنتجات

وتابعت أن الحل الثاني يكمن في الاحتفاظ بالسوق الأمريكي مع رفع أسعار منتجاته، وهذا سيحدث ضمن صراع تنافسي مع المنافسين من الدول الأخرى، خاصة وأن مصر من الدول التي فرضت عليها تعريفة أقل.

المفاوضات السياسية لتغيير القرار ليست مستبعدة

واستطردت قائلة: ولا نستبعد أبدًا المفاوضات السياسية التي سيتحدث وقد يكون نتاجها موائمات تساهم في تقليل التعريفة الجديدة أو حتى إلغاءها.

ترامب يحاول التفاوض من خلال فرض الضغوط الاقتصادية

وترى سماح هيكل أن دونالد ترامب يحاول التفاوض من خلال فرض الضغوط الاقتصادية، وترقب ردود الأفعال، وهل سيستطيع بذلك تحقيق مكاسب اقتصادية أم سياسية.

 

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