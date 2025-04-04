الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا: الاقتصاد العالمي يشهد تحولات تتطلب العمل بشكل مشترك مع الحلفاء

ستارمر، فيتو
ستارمر، فيتو

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن بلاده ستبقى هادئة في تعاملها مع أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف مكتب ستارمر: الاقتصاد العالمي يشهد تحولات تتطلب العمل بشكل مشترك مع الحلفاء.

 

ترامب يعلن حالة الطوارئ في أمريكا بسبب الوضع الاقتصادي

 من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد بسبب الوضع الاقتصادي والعجز التجاري، وفقا لوثائق تم توزيعها في البيت الأبيض.

وجاء في تلك الوثائق: "أعلن رئيس الولايات المتحدة أن التجارة الخارجية والسياسات الاقتصادية خلقت حالة طوارئ وطنية، تفرض بموجبها رسوم جمركية انتقامية لتعزيز المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة وحماية العمال الأمريكيين".

وتشير التقارير إلى أن العجز التجاري المستمر أدى إلى تدمير قاعدة التصنيع في الولايات المتحدة، ولم يترك أي حافز لتوسيع القدرة الإنتاجية، وقوض سلاسل التوريد الحيوية، وترك المجمع الصناعي العسكري الأمريكي معتمدا على "الخصوم الأجانب".

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس ترامب "لا يريد أن تستغل الدول الأخرى الولايات المتحدة ويعتقد أن الرسوم الجمركية ضرورية لضمان التجارة العادلة وحماية العمال الأمريكيين وخفض العجز التجاري وهو أمر ضروري للغاية".

 

الرسوم الجمركية الأمريكية

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 2 أبريل حدا أدنى لمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة. وحدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة، وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارا من 3 أبريل.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلًا إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.

وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: "سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا"، مضيفًا أنه "ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرسوم الجمركية الأمريكية رئيس الوزراء البريطاني ستارمر الرسوم الجمركية ترامب الولايات المتحدة

مواد متعلقة

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

رئيس وزراء بريطانيا: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الرسوم الأمريكية

رئيس وزراء بريطانيا: نتوقع تأثرنا بالرسوم الجمركية الأمريكية الأسبوع الجاري

ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور)

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

منوعات

المزيد

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

فضلها وحكم جمع نيتها مع قضاء رمضان.. كل ما تريد معرفته عن أحكام صيام الست من شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

ما حكم صيام الست من شوال؟ وهل يجوز الجمع بينها وبين صيام قضاء رمضان؟

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

المزيد
الجريدة الرسمية