تحمّلوا الضربة، واشنطن تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، دول العالم أجمع من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".

وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد".

ويوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، ما يهدد بقلب كثير من بنية الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع.



وقال ترامب، في تصريحات بالبيت الأبيض: "لقد تعرض دافعو الضرائب للاستغلال لأكثر من 50 عامًا. لكن هذا لن يحدث بعد الآن".

وشدّد على أنه يضع "أميركا في المقام الأول أخيرًا" خلال تصريحاته التي سبقت توقيع خطته للرسوم الجمركية المتبادلة.

ووعد بعودة وظائف المصانع إلى الولايات المتحدة نتيجةً للضرائب.

ووصف ترامب الأوامر التنفيذية للرسوم الجمركية المتبادلة بـ"التاريخية"، وقال: "متبادلة. هذا يعني أنهم يفعلون بنا ذلك ونفعله بهم. الأمر في غاية البساطة. لا يمكن أن يكون أبسط من ذلك".

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