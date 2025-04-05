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سياسة

البابا بطرس السادس، ذكرى راعي الكنيسة الأمين

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار نياحة القديس البابا بطرس السادس، البطريرك رقم 104 في سلسلة بطاركة الكنيسة القبطية، والذي تنيّح  عام 1442 للشهداء (1726م).

 

قصة البابا بطرس السادس

وُلد البابا بطرس السادس بمدينة أسيوط لأسرة مسيحية صالحة، وأُطلق عليه اسم "مرجان". منذ صغره ظهرت عليه علامات التقوى، فتوجه إلى حياة الرهبنة في دير القديس الأنبا أنطونيوس، حيث كرّس حياته للصلوات والتأملات الروحية. لاحقًا، رسمه البابا يوأنس السادس عشر قسًّا وعينه رئيسًا على دير الأنبا بولا.

 

في عام 1708م، وبعد صلوات وصوم واختيار بالقرعة الهيكلية، تم تجليسه بطريركًا للكنيسة في يوم 17 مسرى 1434 للشهداء، ليبدأ مسيرة رعوية تميزت بالحكمة والرعاية الصالحة. عُرف البابا بطرس السادس بجولاته الرعوية المنتظمة في الوجهين البحري والقبلي، وحرصه على تنظيم الحياة الكنسية، وتدشين عدد من الكنائس، فضلًا عن رفضه القاطع لفكرة الطلاق إلا لعلة الزنا، محافظًا بذلك على قدسية سر الزواج.

 

عاش هذا الأب البطريرك حياة مليئة بالجهاد الروحي والخدمة الأمينة، حتى أكمل سعيه وتنيّح بسلام، ليبكيه شعبه الذي أحبه بصدق، حيث وُري جثمانه الثرى بمقبرة الآباء البطاركة في كنيسة الشهيد مارمينا (أبو سيفين) بمصر القديمة، حيث لا يزال اسمه محفورًا في تاريخ الكنيسة وقلوب أبنائها.

 

ويأتي إحياء ذكراه، تأكيدًا على إرثه الروحي ومكانته الكبيرة في وجدان الكنيسة القبطية، التي ما زالت تقتفي أثر رعاة الإيمان الأمناء الذين حافظوا على الوديعة وسلموها بقداسة.

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