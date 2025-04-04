كواليس تحضيرات الأهلي لموقعة الهلال بدوري أبطال إفريقيا.. الأحمر يستأنف تدريباته اليوم بالتتش.. كولر يستقر على برنامج موريتانيا.. وبطل السودان يستعيد قوته الضاربة في مواجهة الإياب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث منح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تغادر بعثة الأهلي فى الثالثة عصر غد السبت إلى موريتانيا لخوض المباراة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على برنامج مران الفريق في موريتانيا، استعدادا لمواجهة العودة أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء القادم، حيث تقرر أن يتدرب الفريق مرتين يومي الأحد والإثنين قبل مباراة العودة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيواجه المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية اخرى يستعيد فريق الهلال السوداني 3 من نجومه الكبار في مباراته المرتقبة ضد النادي الأهلي، يوم 8 أبريل الحالي، بجولة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب "شيخو بيديا" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وافتقد الفريق لخدمات أفضل نجومه في مباراته ضد المارد الأحمر التي جرت على استاد القاهرة الدولي، بجولة الذهاب، والتي خسرها ممثل السودان بهدف دون رد رغم تقديمه مباراة جيدة.

عودة 3 نجوم للهلال السوداني في مباراة الإياب ضد الأهلي

ويستعيد الهلال 3 من أفضل نجومه الذين غابوا عن مباراة الذهاب أمام عملاق الكرة المصرية، وفي مقدمتهم قائد الفريق ونجمه الأول المهاجم محمد عبد الرحمن والسنغالي إيمي تيدينج والموريتاني قاسوما فوفانا.

وتمثل مشاركة محمد عبد الرحمن الغربال دفعة معنوية هائلة لكتيبة الموج الأزرق بجانب تيدينج، فضلًا عن فوفانا، وغاب الثلاثي بسبب الإصابة، ولكنهم الآن يدعمون تشكيلة المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي بجولة الإياب الحاسمة ضد حامل اللقب.

معاناة الهلال السوداني في غياب الغربال

وكان مدرب الهلال السوداني وجد معاناة بالغة في تعويض مهاجمه الأول محمد عبد الرحمن، حاله حال مدرب المنتخب السوداني جيمس كواسي أبياه، الذي واجه موقفا مماثلا بإصابة اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير لقب "الغربال" قبل أن يبدأ رحلة العودة التدريجية.

وسيكون "الكابيتانو" جاهزا للمشاركة ضد النادي الأهلي في مباراة يحتاج فيها الفريق لتعويض خسارته، وربما تكون ثقته أكبر بعد عودة الهداف الأول، فيما اضطر إيبينجي في وقت سابق لإجراء تغييرات عديدة في مراكز اللاعبين أملا في سد هذه الثغرة، حيث أخفق جناحه الهجومي ياسر مزمل في تعويض غياب الغربال، بينما استعان المدرب الكونغولي بمهاجمه الثاني أداما كوليبالي ليشارك في فترة قصيرة من زمن المباراة تفاديا لتجدد إصابته بعد عودته مؤخرا.

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