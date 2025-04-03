الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

تغييرات هجومية منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الهلال في العودة

الأهلي أمام الهلال
الأهلي أمام الهلال

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك تغييرات هجومية منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المنتظر أن يعود حسين الشحات للتشكيل الأساسي بجوار أشرف بن شرقي علي أن يقود جراديشار هجوم الفريق ويعود وسام أبو علي إلى مقاعد البدلاء. 

من جهة أخرى قال مصدر مقرب من رامي ربيعة مدافع الأهلي أنه تلقي عرضا من نادي بيراميدز للرحيل إلى صفوفه في صفقة انتقال حر الموسم القادم ولكن ربيعة يتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي خاصة وأنه أحد قادة الفريق ويرفض اللعب في مصر لاي نادي بخلاف الأهلي. 

أضاف: ربيعة ينتظر التقدير المالي من إدارة الأهلي ولكنه يضع الأهلي في مقدمة أولوياته على أن تكون وجهته خارجيا حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء. 

وتطير بعثة الأهلي إلى موريتانيا بعد غد السبت لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني والتي تقام يوم الثلاثاء القادم. 

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وذلك وفقا للبرنامج الخاص بإعداد الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم ٨ أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

 

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