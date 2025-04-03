بعثة الأهلي تغادر السبت إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

قرر مسؤولو النادي الأهلي سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى موريتانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة نظيره فريق الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تطير بعثة الأهلي إلى موريتانيا بعد غد السبت لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني والتي تقام يوم الثلاثاء القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك وفقا للبرنامج الخاص بإعداد الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم ٨ أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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